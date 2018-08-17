Под Краснодаром загорелся склад с бочками

КРАСНОДАР, 17 авг — РИА Новости. Склад с бочками горит в краснодарском городе Тимашевск на площади 1100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило около часа ночи. Прибывшие пожарные установили, что на складе горят бочки. Предварительно погибших и пострадавших нет.

"В 03.42 локализация пожара на площади 1100 квадратных метров", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара задействованы 85 человек, 26 единиц техники, из них от МЧС России 65 человек, 20 единиц техники.