В Москве полиция ищет водителя Porsche, стрелявшего в таксиста

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Полицейские ищут водителя Porsche, который в ходе дорожного конфликта на юго-востоке Москвы несколько раз выстрелил в таксиста, предположительно, из газового пистолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

"По предварительным данным, в районе Рязанского проспекта произошел конфликт между водителем Porsche и таксистом. Между ними произошла словесная перепалка, после которой водитель Porsche несколько раз выстрелил, предположительно, из газового пистолета в сторону водителя такси и уехал", — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время ведется розыск скрывшегося водителя. Информации о пострадавших в результате данного инцидента нет. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что один из водителей не уступил другому место на проезжей части.