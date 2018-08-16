В Ростове-на-Дону приземлился самолет, экстренно севший ранее в Анталье

ВОЛГОГРАД, 16 авг — РИА Новости. Пассажиры борта из Туниса, который совершил экстренную посадку в турецкой Анталии, прилетели в Ростов-на-Дону, сообщили РИА Новости в ростовском аэропорту.

"Пассажиры, которые летели из Туниса в Ростов-на-Дону, но их самолет совершил экстренную посадку в Анталии, приземлились в Ростове. Самолет сел в 19.02 (мск)", — сообщили в ростовском аэропорту Платов.

Ранее об экстренной посадке самолета компании "Северный ветер", летевшего рейсом из тунисского Монастира в Ростов-на-Дону, сообщили РИА Новости в ростовском аэропорту. Как заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье, служба безопасности местного аэропорта подтвердила, что в нем была совершена экстренная посадка российского лайнера.