Заповедник Уч-Кош в районе Ялты горит на площади около 500 "квадратов"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Природный заповедник загорелся на площади порядка 500 квадратных метров в ущелье Уч-Кош в городском округе Ялта, борьбу с огнем ведет вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Очаг пожара находится в ущелье Уч-Кош в Ялтинском горнолесном природном заповеднике, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством емкостью 5 тонн. По предварительным данным, угрозы перехода огня на ближайшие населенные пункты нет.

Ранее в горах под Ялтой случился крупный лесной пожар на площади 26 гектаров. Его тушили около двух дней. Были задействованы 500 человек, самолет Ил-76 и три вертолета Ми-8. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Крыму до 20 августа.

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