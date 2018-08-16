В Астрахани работники детского сада скрыли падение ребенка из окна

ВОЛГОГРАД, 16 авг – РИА Новости. Еще один детский сад в Астрахани привлек внимание правоохранителей после того, как 4-летний мальчик выпал из окна первого этажа, а работники дошкольного учреждения скрыли этот факт от родителей ребенка.

Как сообщает в четверг Следственное управление СК России по области, в Астрахани 1 августа мальчик выпал из окна первого этажа детсада, забравшись на подоконник и облокотившись на москитную сетку.

"Персонал детского сада скрыл данный факт, пояснив матери, что ее ребенок получил травму бедра в результате падения с лестницы", — сообщает в релизе СУСК по Астраханской области.

Однако падение ребенка подтвердилось после просмотра записей видеонаблюдения. Как отмечает ведомство, в ходе проверки инцидента следствием будет дана правовая оценка действиям персонала детского сада.

В августе широкий резонанс получила история, произошедшая в другом детсаду Астрахани. По версии следствия, местная жительница организовала со своим супругом частный детский сад, где "в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения". Возбуждено уголовное дело, муж и жена находятся под стражей.