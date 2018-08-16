В Ялтинском регионе возник новый лесной пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Природный пожар возник в горах Ялтинского региона — на месте развернута группировка спасателей, угрозы для населенных пунктов нет, сообщил РИА Новости помощник начальника крымского управления МЧС Владимир Иванов.

Ранее в горах под Ялтой случился крупный лесной пожар на площади 26 гектаров. Его тушили около двух дней. Были задействованы 500 человек, самолет Ил-76 и три вертолета Ми-8. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Крыму до 20 августа.

"Угрозы населенным пунктам нет. Это крайне труднодоступная местность. Главная задача — держать кромку. Это хребет практически, вертикально отвесные склоны. От предыдущего места пожара там где-то от 500 до 800 метров. Сильный ветер в ущелье, площадь (пожара) примерно от 300 до 500 метров квадратных. Пока трудно оценить. В основном, это задымление, верхового пожара как такового нет, да и огня не наблюдается уже, в основном дым от лесной подстилки", — сказал Иванов.

По его словам, на месте развернута группировка, чтобы загасить возгорание. В их числе 48 спасателей, 17 лесников и сотрудники заповедника, а также 17 единиц техники, в том числе вертолет.

"По состоянию на 17.30 вертолет сделал шесть сбросов воды общим объемом около 23 кубов", — сказал Иванов.

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