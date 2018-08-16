В Ростовской области один человек погиб при взрыве на шахте

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при детонации взрывчатых веществ на шахте в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В результате детонации взрывчатых веществ на шахте "Обуховская" в городе Зверево, по предварительным данным, пострадали трое горнорабочих. Один из них погиб, двое доставлены в лечебные учреждения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, шахта продолжает работать в штатном режиме. Обстоятельства ЧП выясняются.

В то же время в МЧС региона РИА Новости сообщили о троих пострадавших. На месте работают спасатели.