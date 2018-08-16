В колонии под Ярославлем покончил с собой осужденный

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Осужденный покончил с собой в колонии в Рыбинске (Ярославская область), еще двое совершили попытки суицида, сделав это напоказ, в целях шантажа руководства колонии, сообщила РИА Новости в четверг представитель УФСИН по региону.

"Пятнадцатого августа в ИК-2 УФСИН России по Ярославской области в 19:00 сотрудниками учреждения в одном из отрядов обнаружен осужденный, совершивший акт суицида. Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. При предварительном осмотре следов насилия не обнаружено", — рассказала собеседница.

СУ СКР по региону сообщает о том, что погибшему было 33 года. "По факту произошедшего следственным отделом по городу Рыбинску <…> проводится доследственная проверка. Следователем выполнены осмотр места происшествия и другие проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — информирует ведомство.

Представитель УФСИН также рассказала РИА Новости, что еще двое осужденных в той же колонии предприняли попытки суицида.

"С целью противодействия администрации исправительного учреждения при проведении режимных требований в соответствии с действующим законодательством двое осужденных совершили акт демонстративно-шантажного характера <…> в помещении прогулочного дворика. Осужденным оказана медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются", — сказала собеседница.

Она уточнила, что с пострадавшими работают психологи. УФСИН проводит проверку по обоим инцидентам.