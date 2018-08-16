В Челябинской области мужчина ударил годовалого ребенка, мальчик погиб

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Двадцатидвухлетний житель Челябинской области ударил годовалого ребенка, мальчик скончался через неделю в больнице, сообщается в четверг на сайте СУСК РФ по региону.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего".
Добавляется, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. "В случае установления причинно-следственной связи в действиях обвиняемого и смертью годовалого мальчика мужчине будет предъявлено обвинение по более тяжкой статье", — уточняется в сообщении.
Также по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, мужчина признал свою вину в совершении преступления.