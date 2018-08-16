Прокуратура согласилась, что Анну Павликову надо выпустить из СИЗО

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Прокурор в четверг поддержал ходатайство следствия о смягчении меры пресечения фигурантке громкого дела об экстремистской организации "Новое величие" Анне Павликовой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Учитывая обстоятельства и состояние здоровья, считаю возможным избрать Павликовой меру пресечения в виде домашнего ареста", — заявил прокурор в ходе судебного заседания.

В Следственном комитете решение перевести Анну Павликову и другую фигурантку дела Марию Дубовик под домашний арест объясняли "данными об их личностях" и "отсутствием оснований для дальнейшего содержания под стражей".

При этом на стадии следствия прокуратура поддерживала содержание фигуранток под стражей. Вопросов к их здоровью не возникало.

Десять активистов движения "Новое величие" были арестованы в марте этого года в Москве, их обвиняют в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что Павликовой и Дубовик в СИЗО якобы требуется срочная медицинская помощь. В столичном управлении ФСИН сообщили в связи с этим, что Павликова и Дубовик находятся в медсанчасти под наблюдением врачей, их состояние здоровья удовлетворительное, в экстренной медицинской помощи нужды нет.