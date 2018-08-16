Прокуратура согласилась, что Анну Павликову надо выпустить из СИЗО

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Прокурор в четверг поддержал ходатайство следствия о смягчении меры пресечения фигурантке громкого дела об экстремистской организации "Новое величие" Анне Павликовой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В Следственном комитете решение перевести Анну Павликову и другую фигурантку дела Марию Дубовик под домашний арест объясняли "данными об их личностях" и "отсутствием оснований для дальнейшего содержания под стражей".
При этом на стадии следствия прокуратура поддерживала содержание фигуранток под стражей. Вопросов к их здоровью не возникало.
Десять активистов движения "Новое величие" были арестованы в марте этого года в Москве, их обвиняют в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей.
До этого в СМИ появились сообщения о том, что Павликовой и Дубовик в СИЗО якобы требуется срочная медицинская помощь. В столичном управлении ФСИН сообщили в связи с этим, что Павликова и Дубовик находятся в медсанчасти под наблюдением врачей, их состояние здоровья удовлетворительное, в экстренной медицинской помощи нужды нет.