В Самаре суд арестовал пенсионерку, обвиняемую в экстремизме

САМАРА, 16 авг — РИА Новости. Самарский районный суд арестовал до 27 сентября пенсионерку, экс-руководителя "Общины коренного русского народа Самарской области"* Любовь Кузаеву, обвиняемую в создании экстремистского сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее СУСК по региону сообщил о задержании в Самаре Любови Кузаевой, уточнив, что в отношении нее возбуждены уголовные дела по трем статьям за размещение материалов экстремистской направленности в интернете. В четверг Кузаевой, по данным регионального СУСК, было предъявлено обвинение по пяти статьям, в том числе за организацию экстремистского сообщества, возбуждение ненависти или вражды, реабилитацию нацизма и публичные призывы к сепаратизму.

По версии следствия, Кузаева в 2012 году создала в Тольятти "Общину коренного русского народа Самарской области"* для совместного совершения экстремистских преступлений, а в 2012-2017 годах вовлекала в нее жителей региона с целью "свержения действующего конституционного строя и создания государства "Русская республика Русь", сформированного исключительно из представителей славянской национальности". По данным СУСК, в этот период члены экстремистского сообщества совершили не менее 10 преступлений, размещая в интернете и распространяя на собраниях материалы, призывавшие к экстремизму и сепаратизму, а также к реабилитации нацизма. Отмечается, что Кузаевой прокуратурой Тольятти неоднократно выносились предупреждения, но она их игнорировала.

"Избрать в отношении Кузаевой меру пресечения в виде ареста до 27 сентября", — сказал судья.

Ранее адвокат обвиняемой из Международной правозащитной группы "Агора" Тимур Мифтахутдинов сообщал РИА Новости, что Кузаева считает обвинения ее в экстремизме необоснованными и вымышленными. По его словам, из-за уголовных дел заблокирован пенсионный счет Кузаевой.

* Экстремистская организация, запрещенная в России