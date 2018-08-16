В Самаре суд арестовал пенсионерку, обвиняемую в экстремизме

САМАРА, 16 авг — РИА Новости. Самарский районный суд арестовал до 27 сентября пенсионерку, экс-руководителя "Общины коренного русского народа Самарской области"* Любовь Кузаеву, обвиняемую в создании экстремистского сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По версии следствия, Кузаева в 2012 году создала в Тольятти "Общину коренного русского народа Самарской области"* для совместного совершения экстремистских преступлений, а в 2012-2017 годах вовлекала в нее жителей региона с целью "свержения действующего конституционного строя и создания государства "Русская республика Русь", сформированного исключительно из представителей славянской национальности". По данным СУСК, в этот период члены экстремистского сообщества совершили не менее 10 преступлений, размещая в интернете и распространяя на собраниях материалы, призывавшие к экстремизму и сепаратизму, а также к реабилитации нацизма. Отмечается, что Кузаевой прокуратурой Тольятти неоднократно выносились предупреждения, но она их игнорировала.
"Избрать в отношении Кузаевой меру пресечения в виде ареста до 27 сентября", — сказал судья.
Ранее адвокат обвиняемой из Международной правозащитной группы "Агора" Тимур Мифтахутдинов сообщал РИА Новости, что Кузаева считает обвинения ее в экстремизме необоснованными и вымышленными. По его словам, из-за уголовных дел заблокирован пенсионный счет Кузаевой.
* Экстремистская организация, запрещенная в России