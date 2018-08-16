Суд продлил домашний арест замглавы минэкономразвития Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 16 авг — РИА Новости. Суд в Ставропольском крае до 22 сентября продлил домашний арест первому заместителю министра экономического развития региона Елене Кильпа, подозреваемой в злоупотреблении полномочиями, сообщает Ставропольский краевой суд.

Ранее СУСК по Ставропольскому краю информировал, что в декабре 2015 года чиновница заключила госконтракт с одним из предприятий на оказание услуг по созданию медиа-контента для продвижения продукции товаропроизводителей Ставропольского края.

Стремясь скрыть некачественное исполнение работ, не обладая специальными познаниями, без проведения экспертизы подозреваемая подписала акт сдачи-приемки услуг на сумму более 9,9 миллиона рублей, заявляет следствие. При этом рыночная стоимость работы составила 950 тысяч рублей, отмечает СК.

"Постановлением Промышленного районного суда Ставрополя продлён домашний арест первому замминистра экономического развития Ставрополья Елене Кильпа до 22 сентября 2018 года", — отметили в суде.