В Кабардино-Балкарии погиб альпинист из Украины

НАЛЬЧИК, 16 авг – РИА Новости. Альпинист-одиночка из Украины погиб, сорвавшись со скалы, в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

"В 15.40 мск в четверг поступила информация, что в Черекском районе на горе Малый Укью на высоте 3800 метров при прохождении по маршруту сорвался со скалы зарегистрированный альпинист-одиночка из Украины, 1984 года рождения", — говорится в сообщении.

На место происшествия на коммерческом вертолете Heliaction вылетели трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"В 16.15 мск спасатели эвакуировали тело погибшего альпиниста в поселок Кашхатау и передали его следственно-оперативной группе", — уточнили в МЧС.