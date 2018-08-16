В Петербурге будут судить бездомного, 138 раз ударившего ножами мужчину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бездомного мужчины, который убил местного жителя, ударив его двумя ножами 138 раз, сообщает в четверг городская прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый, не имея постоянного места жительства на территории России, долгое время ночевал на лестничной площадке одного из домов на Варшавской улице, где познакомился с местным жителем.

"В апреле 2018 года, находясь в квартире потерпевшего, на почве внезапно возникшей личной неприязни обвиняемый нанес потерпевшему 138 ударов двумя ножами в область головы, шеи, туловища и верхних конечностей. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Уголовное дело по статье "убийство" направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, информирует прокуратура.