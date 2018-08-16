В Башкирии суд наказал воспитательницу детского сада за жестокость

УФА, 16 авг – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к полутора годам исправительных работ воспитательницу детского сада за жестокое обращение с 11 детьми, сообщили в прокуратуре республики.

Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей вкупе с жестоким обращением было возбуждено в отношении 44-летней воспитательницы детского сада "Василек" башкирского города Ишимбай. Во время следствия она была уволена с работы. Прокурорская проверка выявила, что в 2016 году сотрудница дошкольного учреждения жестоко обращалась с 11 воспитанниками детского сада. Так, за разговоры во время тихого часа воспитатель толкнула 5-летнюю девочку, та ударилась головой о спинку кровати; 6-летнего ребенка женщина ударила кулаком по голове. За непослушание воспитательница на продолжительное время запирала детей в умывальной комнате. Дети сами рассказали об этом своим родителям, и они обратились в полицию.

"Ранее мировой судья города Ишимбай приговорил ее к полутора годам исправительных работ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением. Ей также запрещено в течение 2 лет заниматься педагогической деятельностью. Осуждённая не согласилась с приговором суда и потребовала своего оправдания в апелляционном порядке. Ишимбайский городской суд согласился с доводами прокуратуры о доказанности вины воспитателя и оставил назначенное наказание в силе",- сообщили в региональной прокуратуре.