Эколог сообщил о разгуле украинских браконьеров в Азовском море

В Минприроды состоялось совещание на тему борьбы с браконьерством

В Минприроды состоялось совещание на тему борьбы с браконьерством

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Разгул украинского браконьерства наблюдается в Азовском море, свидетельством чего являются выброшенные на берег осетры, заявил РИА Новости руководитель природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Ранее в четверг пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России сообщила, что более 60 погибших особей осетровых пород и двух дельфинов выбросило на крымское побережье Азовского моря.

"Вероятнее всего, это последствие браконьерского вандализма, когда при приближении проверяющих незаконный улов выбросили в море. В Азовском море наблюдается разгул браконьерства с украинской стороны, в этой связи требуется усиление работы наших пограничников", — сказал Пукалов.

По его словам, осетры принадлежат к донным рыбам и не подвержены замору из-за недостатка кислорода в воде.