Обвиняемых в убийстве человека на Ямале выдало фото на телефоне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 авг — РИА Новости. Совместная фотография четырех юношей позволила следователям в Ямало-Ненецком автономном округе установить их причастность к убийству мужчины, сообщила РИА Новости в четверг представитель регионального следственного управления СК РФ Елена Демьянова.

Согласно данным следствия, в ночь на 8 августа в селе Гыда Тазовского района четверо молодых людей, самому старшему из которых 20 лет, вместе распивали спиртное, пока один из них не предложил убить мужчину, находившегося в квартире в тот момент, из-за личных неприязненных отношений. Передавая друг другу отвертку, приятели нанесли ему не менее 20 ударов, добивали свою жертву они бутылкой и ножом, пояснили в ведомстве.

Скрывшись с места преступления, молодые люди сожгли одежду, в которой были во время совершения убийства, выбросили в реку нож и отвертку. Как отметили в следственном управлении, их задержали 11 августа. Юношам предъявили обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Они, как отмечается, дали признательные показания и полностью признали свою вину.

"Фотография была изъята у одного из них в телефоне, и она подтвердила, что молодые люди распивали в тот момент спиртные напитки вместе и действовали вместе незадолго до того, как решили убить человека", — рассказала собеседница агентства.

В настоящее время обвиняемые заключены под стражу, расследование уголовного дела продолжается, добавили в следственном управлении.