В Петербурге задержали пенсионера, пытавшегося надругаться над школьницей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Житель Петербурга задержан по подозрению в попытке сексуального насилия под угрозой ножа над 15-летней попутчицей, севшей в его автомобиль в Приозерском районе Ленинградской области, сообщает в четверг региональное следственное управление СК.

Как установило следствие, днем 14 августа возле поселка Саперное 15-летняя девушка села в попутную машину, за рулем которой находился мужчина. По пути к поселку Ромашки водитель свернул на второстепенную дорогу, где остановился и, угрожая попутчице ножом, попытался надругаться над ней. Девочка активно сопротивлялась и смогла сбежать.

Уголовное дело возбуждено по заявлению ее матери по статье "покушение на совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней".

Как сообщает СК, при содействии сотрудников полиции был установлен предполагаемый преступник — 61-летний петербуржец, у которого есть дача в поселке Красноармейское Приозерского района Ленинградской области.

"Следователь СК предъявил потерпевшей для опознания задержанного мужчину, в котором она уверенно опознала нападавшего. В настоящее время он задержан в процессуальном порядке", — сообщает следственное управление.

В рамках расследования были проведены обыски по местам жительства подозреваемого, изъят и осмотрен его автомобиль. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении обвинения, заключили в СК.