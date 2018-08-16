СК возбудил уголовное дело после исчезновения девочки в ЯНАО

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) после пропажи 15-летней девочки, которая 8 августа ушла из чума и не вернулась, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что девочка ушла из чума, расположенного в тундровой местности в 100 километрах от села Гыда Тазовского района ЯНАО. По уточненной информации, 8 августа она отправилась к своему брату, который проживает в 6-7 километрах от нее, однако до места так и не добралась. "Родители, узнав на следующий день, что девочка пропала, организовали поиски самостоятельно. С учетом отсутствия спутниковой связи и ввиду отсутствия сигнала сотовой связи они смогли сообщить о случившемся в полицию и МЧС только 11 августа", — пояснили в ведомстве.

"Следственными органами СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

Пропавшую ищут спасатели "Ямалспас", сотрудники органов внутренних дел, родственники и добровольцы. Кроме того, следственно-оперативная группа вылетела к месту проживания родителей девочки для установления обстоятельств ее исчезновения. "В настоящий момент следствием отрабатываются несколько версий исчезновения несовершеннолетней. Девушка объявлена в розыск", — добавляется в сообщении.

Ранее в "Ямалспасе" сообщали РИА Новости, что к поискам девушки планируется привлечь специалистов Гыданского заповедника, так как предполагается, что в указанном районе может бродить одинокий медведь.