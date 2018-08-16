В Краснодаре упал дельтаплан, пострадал 72-летний пилот

КРАСНОДАР, 16 авг — РИА Новости. Дельтаплан упал в Краснодаре, по предварительным данным, из-за ошибки 72-летнего пилота, который госпитализирован, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ (ЮСУТ).
Проводится доследственная проверка, информирует ЮСУТ. "Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев и проводят другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.