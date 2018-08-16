За 1,5 года по записям регистраторов наказали сотни тюремщиков

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Почти 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ дисциплинарно наказали по записям с видеорегистраторов за последние 1,5 года, по этим же материалам возбудили три уголовных дела, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Особый резонанс эта тема приобрела после недавнего скандала с издевательствами над осужденным в ярославской колонии №1, о которых стало известно благодаря "слитым" в СМИ записям с нагрудных видеорегистраторов тюремщиков.

"С 2017 года сотрудники центрального аппарата назначили 88 служебных проверок неправомерных действий персонала, выявленных при просмотре архивов видеонаблюдения. По результатам этих проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены 589 сотрудников. Сорок два материала были направлены в следственные органы, по состоянию на 1 августа, возбуждено три уголовных дела", — сказал он.

По словам Максименко, архивы записей с регистраторов отсматривают, как сотрудники соответствующего подразделения центрального аппарата, так и представители территориальных органов ФСИН.

"Так что постепенно руководители и сотрудники приучаются к видеорегистраторам, и мы прикладываем все силы, чтобы они понимали их значение и помощь", — заключил Максименко.

В середине июля этого года бурное обсуждение в обществе вызвала видеозапись с избиением осужденного в колонии в Ярославле, которую снял видеорегистратор одного из сотрудников.

Федеральная служба исполнения наказаний после проверки отстранила от должности 17 сотрудников колонии, замешанных в инциденте, 12 из них попали под следствие. В руководстве ФСИН и раньше заявляли, что не собираются скрывать такие инциденты и выгораживать сотрудников, нарушающих закон.

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