На Урале 12 детей заболели кишечной инфекцией после посещения кафе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Двенадцать воспитанников спортклуба в Екатеринбурге заболели кишечной инфекцией, поев в кафе – четверо из них госпитализированы, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.

"В период с 8 по 14 августа 2018 года за медицинской помощью обратилось 12 детей. У детей — схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Госпитализированы четыре ребенка в возрасте до девяти лет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. У заболевших выявлена острая кишечная инфекция", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с 6 августа 2018 года 25 воспитанников спортивного клуба "Катюша" в возрасте от 6 до 12 лет занимались спортивной гимнастикой в помещении спортивного зала школы № 181 по улице Краснолесья, 22 в Екатеринбурге. Питание детей было организовано ООО "Созвездие Орион" в кафе "RedwoodCafe" по улице Чкалова, 241.

Надзорное ведомство уточняет, что в кафе "RedwoodCafe" выявлено нарушение условий хранения продуктов питания в виде отсутствия маркировки, а также нарушение условий хранения отходов. Кроме того, на предприятии отсутствовала техническая документация на продукцию собственного изготовления. Предположительно источником заражения стал повар кафе, у которого обнаружена острая кишечная инфекция. Повар отстранен от работы и направлен в больницу.

В отношении спортивного клуба "Катюша" возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", в отношении ООО "Созвездие Орион" — по статье КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлены материалы о временном запрете деятельности спортивного клуба "Катюша" и кафе "RedwoodCafe". Прокуратура направила материал проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц, допустившим массовое заболевание детей, отмечает надзорное ведомство.