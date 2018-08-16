Водителя автобуса будут судить после ДТП в Коми с 12 пострадавшими

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении водителя автобуса, попавшего в декабре 2017 года в ДТП в Коми, где пострадали 12 человек, сообщает СУСК РФ по республике в четверг.

Ранее в январе СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела после того, как в ночь на 24 декабря 2017 года на территории Сысольского района Коми на участке автодороги Куратово — Широкий Прилук автобус Mercedes, двигавшийся по маршруту "Великий Устюг — Чебоксары", опрокинулся в кювет. По данным на тот момент, из находившихся в автобусе 49 человек пострадали 12, из них четверо несовершеннолетних. Шесть человек, среди которых один ребенок, были госпитализированы. Как установило следствие, автобус с двумя водителями был предоставлен индивидуальным предпринимателем компании "Туроператор Регион Поволжье" для перевозки пассажиров по туристическому маршруту "Пермь — Воткинск — Ижевск — Набережные Челны — Казань — Великий Устюг" и обратно.

Как уточняет СУСК по Коми, "в результате опрокидывания автобуса четырем пассажирам автобуса был причинен тяжкий вред здоровью". Его водитель, 37-летний житель Пермского края, обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

"В ходе предварительного расследования фигурант не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем, следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — информирует республиканское следственное управление.