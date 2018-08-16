Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг продлил до 19 сентября домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу о хищениях в "Седьмой студии", передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Серебренников находится под домашним арестом дольше предельно допустимого срока, поэтому вопрос о продлении меры пресечения рассматривал Мосгорсуд.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 сентября", — огласил решение судья Андрей Гуров.

По словам следователя, защитники и обвиняемый ознакомились почти со всеми материалами дела. По делу проведен ряд экспертиз, опрошено не менее 100 свидетелей. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области.

Как полагает следствие, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, виновными себя не считают.