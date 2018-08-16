В МВД Петербурга не знают о вымогательстве в соцсетях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Петербургский главк МВД не располагает информацией о вымогателях, которые якобы требуют от пользователей социальных сетей деньги за недоносительство, угрожая ответственностью за противоправный контент на их страницах, заявил РИА Новости в четверг представитель ведомства.
"Нет такой информации", — ответил РИА Новости представитель главка на вопрос, идет ли проверка по этим сообщениям.
В МВД добавили, что не получали никаких заявлений о пострадавших от такого вида вымогательства.
Дела за "лайки и репосты"
Одно из последних громких дел "за лайки и репосты" — дело алтайской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, которые заинтересовали правоохранителей. Против нее возбуждены сразу два уголовных дела, девушке грозит до пяти лет колонии. Дело уже рассматривается в барнаульском суде.
Проблема уголовного наказания "за лайки и репосты" была в очередной раз затронута в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в июне. Писатель и депутат Сергей Шаргунов тогда обратил внимание на то, что Россия всегда была страной свободомыслия, но в последнее время, по его словам, участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Президент сказал, что нарушители закона должны отвечать, но ситуацию нельзя доводить до абсурда. Путин отметил, что нужно поставить заслон экстремизму и пропаганде суицида, но нужна и определенность в понятиях. В ОНФ в свою очередь сообщили, что проанализирует правоприменительную практику по распространению экстремистской информации и предложит законодательные изменения.
Шаргунов и другой депутат Алексей Журавлев позже внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты. Цель проекта — "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, пишут авторы. Проект поддержали министерство цифрового развития, омбудсмен Татьяна Москалькова и в Совфеде. Однако глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит нынешнюю редакцию проекта.