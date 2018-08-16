В МВД Петербурга не знают о вымогательстве в соцсетях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Петербургский главк МВД не располагает информацией о вымогателях, которые якобы требуют от пользователей социальных сетей деньги за недоносительство, угрожая ответственностью за противоправный контент на их страницах, заявил РИА Новости в четверг представитель ведомства.

В среду Telegram-каналах и социальных сетях появилась информация о якобы новом виде вымогательства, когда у пользователей "ВКонтакте" требуют деньги под угрозой доноса в полицию на репосты их записей экстремистского содержания. В публикациях сообщалось о случае, когда у петербурженки потребовали "150 долларов в биткоинах", угрожая иначе написать заявление в центр по противодействию экстремизму по Петербургу. Сообщалось, что администрация "ВКонтакте" заблокировала страницу вымогателя, а жительница Петербурга намерена обратиться в правоохранительные органы.

"Нет такой информации", — ответил РИА Новости представитель главка на вопрос, идет ли проверка по этим сообщениям.

В МВД добавили, что не получали никаких заявлений о пострадавших от такого вида вымогательства.

Дела за "лайки и репосты"

В среду владеющая социальной сетью "ВКонтакте" компания Mail.ru Group сообщила, что попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты и публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий.

Одно из последних громких дел "за лайки и репосты" — дело алтайской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, которые заинтересовали правоохранителей. Против нее возбуждены сразу два уголовных дела, девушке грозит до пяти лет колонии. Дело уже рассматривается в барнаульском суде.

Проблема уголовного наказания "за лайки и репосты" была в очередной раз затронута в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в июне. Писатель и депутат Сергей Шаргунов тогда обратил внимание на то, что Россия всегда была страной свободомыслия, но в последнее время, по его словам, участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Президент сказал, что нарушители закона должны отвечать, но ситуацию нельзя доводить до абсурда. Путин отметил, что нужно поставить заслон экстремизму и пропаганде суицида, но нужна и определенность в понятиях. В ОНФ в свою очередь сообщили, что проанализирует правоприменительную практику по распространению экстремистской информации и предложит законодательные изменения.

Шаргунов и другой депутат Алексей Журавлев позже внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты. Цель проекта — "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, пишут авторы. Проект поддержали министерство цифрового развития, омбудсмен Татьяна Москалькова и в Совфеде. Однако глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит нынешнюю редакцию проекта.