Информационная госсистема ветеринарии подверглась DDoS-атаке

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россельхознадзор сообщил о хакерской DDoS-атаке на Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ВетИС).

"Атака была произведена 13 августа в период с 03.06 по 03.13 мск (продолжительность 0.07 минут) и направлена на один из серверов ВетИС, обеспечивающих доступ через веб-интерфейс к компонентам "Аргус" и "Меркурий", — говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

"Меркурий" – система электронной ветеринарной сертификации. "Аргус" — система выдачи разрешений на ввоз подконтрольной продукции в Россию, а также на ее импорт и транзит по территории РФ.

Трафик был автоматически переадресован на систему очистки, определения источников и их подавления, сообщает служба. Благодаря принятым мерам атака не вызвала сбоев в работе ВетИС. Также было принято решение об усилении профилактических мер по контролю поступающего трафика. В результате часть пользователей (менее 0,5%) периодически получали временный отказ в доступе к веб-интерфейсу "Меркурия". Во вторник все меры противодействия, в том числе профилактические, были сняты.

"Атака направлена адресно на систему "Меркурий" (одну из 13, входящих в ВетИС), которая является важнейшим компонентом системы прослеживаемости перемещения продукции, использование которой стало обязательно с 1 июля 2018 года", — пишет Россельхознадзор.

Ведомство отмечает, что время атаки – это начало отгрузок и оформления сопроводительных документов большинства производителей пищевой продукции на розничные склады и в магазины центральной части России. Сбой работы системы именно в это время имел бы наибольший негативный эффект. Служба не исключает, что атака могла быть не случайной или носит подготовительный характер. Собранные сведения переданы в компетентные органы для проверки.