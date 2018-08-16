Всех пострадавших в ДТП с автобусом в Домодедово выписали из больницы

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Все пострадавшие в аварии в ДТП в подмосковном Домодедово выписаны из городской клинической больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В Домодедовском районе 28 июля опрокинулся рейсовый автобус Москва — Ижевск с артистами удмуртского народного ансамбля песни и пляски "Танок". По данным подмосковного главка МВД, жертв не было. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что для осмотра в центральную районную больницу после аварии доставили 27 человек, включая четырех детей. По данным властей Удмуртии, в автобусе было 26 артистов, включая четверых детей, и два водителя.

"Пострадавшего в ходе ДТП с пассажирским автобусом выписали из домодедовской городской клинической больницы",- говорится в сообщении.