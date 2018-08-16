Мужчину, замуровавшего девочку в квартире под Вологдой, ждет суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Вологодской области, который в нетрезвом виде замуровал дверь квартиры, где находилась его знакомая 14-летняя девочка, сообщает СУСК РФ по региону в четверг.

"По версии следствия, в ночь на 22 декабря 2017 года… в поселке Федотово… 29-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил удержать в квартире 14-летнюю знакомую вопреки ее воле. С противоправной целью мужчина, используя инструмент, ввернул несколько саморезов во входную дверь, скрепив ее с дверной коробкой. Тем самым мужчина исключил открытие двери в квартиру, которую несовершеннолетняя потерпевшая не могла покинуть в течение нескольких часов", — говорится в сообщении.

Также в январе 2018 года этот же мужчина вместе со своим приятелем до смерти избили знакомого, в гостях у которого они распивали спиртное. Как уточняет СУСК, "своими умышленными действиями мужчины причинили 53-летнему потерпевшему тупую травму груди и живота, от которой тот скончался в больнице".

Уголовное дело в отношении обоих жителей Вологодской области, которые находятся под арестом, возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Один из них дополнительно обвиняется по статье "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУСК по региону.