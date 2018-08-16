В Екатеринбурге самолет экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом Москва – Сеул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Андрей Клименских.

"Сегодня в 1:50 (23:50 мск) в аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку рейс SU-250 Москва – Сеул. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. По прилету в Екатеринбург пассажир был госпитализирован в одну из больниц города", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в 4:42 (2:42 мск) рейс был продолжен в пункт назначения.