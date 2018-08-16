В Ростовской области грузовик снес стоявшие на обочине машины

ВОЛГОГРАД, 16 авг — РИА Новости. Грузовик врезался в два стоявших на обочине легковых автомобиля в Ростовской области, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает в четверг управление МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 4 утра (мск) в четверг в Миллеровском районе на севере региона, большегруз Scania наехал на два автомобиля Audi, которые стояли на обочине.

"В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу четыре человека: два взрослых в Ауди Q5, и двое детей в Ауди Q7, две девочки 2006 года рождения", — говорится в сообщении полиции.