В Хабаровске пьяный мужчина набросился на людей после замечания о шуме

ХАБАРОВСК, 16 авг — РИА Новости. Участник пьяной компании в Хабаровске атаковал людей и автомобиль, получив замечание из-за шума, сообщает региональное управление МВД России в четверг.

По данным ведомства, компания распивала спиртное во дворе и вела себя шумно.

"Потерпевшие, находившиеся в автомобиле заявительницы, сделали им замечание. В ответ молодой человек из шумной компании стал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и попытался затеять драку. В процессе конфликта он кулаками разбил стекла в автомобиле и нанес пассажирам телесные повреждения, после чего скрылся", — говорится в сообщении.

УМВД отмечает, что полицейские задержали зачинщика драки, который в 21 год успел побывать на скамье подсудимых за кражу и грабеж, а также в отделах полиции за распитие спиртного в общественных местах и мелкое хулиганство.

"Проводится проверка, по истечении которой будет принято процессуальное решение", — сообщает ведомство.