Жизнь пострадавшего при обрушении на уральской шахте вне опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Жизнь горняка, пострадавшего при обрушении в шахте в Свердловской области, находится вне опасности, сообщило в среду СУСК по региону.

Ранее представитель прокуратуры региона сообщила РИА Новости, что два человека оказались под завалами в результате обрушения на шахте в городе Краснотурьинск Свердловской области, один из них погиб. Пострадавший доставлен в больницу.

В региональном главке МЧС РФ подтвердили РИА Новости, чтоб оба горняка, оказавшиеся под завалами, подняты на поверхность.

"Сегодня 15.08.2018 в 22.20 по местному времени (20.20 мск) поступила информация о происшествии на шахте "Северопесчанская" города Краснотурьинска Свердловской области. На горизонте —255 метров произошло обрушение породы. В результате этого пострадали два человека. Работниками шахты пострадавшие были подняты на поверхность", – сообщили в спасательном ведомстве, добавив, что происшествие на работу шахты не повлияло, она работает в штатном режиме, эвакуация работников шахты не требовалась.

"Вечером 15 августа 2018 года, около 22.20 (20.20 мск), в правоохранительные органы города Краснотурьинска поступило сообщение о том, что на шахте "Северопесчанская", на горизонте —255 метров, предварительно, по причине обвала горной породы, пострадали двое рабочих, один из которых погиб, жизнь второго шахтера вне опасности. По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СК России по Свердловской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении СУСК.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа в составе следователей городского отдела и криминалистов областного СК, сотрудников МЧС и полиции. После проведения осмотра места происшествия будут приняты меры к установлению и опросу очевидцев инцидента (рабочих, которые вместе с пострадавшими находились на шахте), а также опросу руководства предприятия. Решается вопрос о назначении судебных медицинских экспертиз пострадавшего и погибшего рабочих.

Также в обязательном порядке будет истребоваться и изучаться рабочая документация о выполняемых на шахте работах, о проведении инструктажа по технике безопасности. В том числе, устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности работ на шахте, отмечает СУСК.