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Происшествия

Жизнь пострадавшего при обрушении на уральской шахте вне опасности

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фотоАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Жизнь горняка, пострадавшего при обрушении в шахте в Свердловской области, находится вне опасности, сообщило в среду СУСК по региону.

Коридор в больнице. Архивное фото
© Depositphotos / sudok1
На Урале пострадавшего при обрушении на шахте доставили в больницу
Ранее представитель прокуратуры региона сообщила РИА Новости, что два человека оказались под завалами в результате обрушения на шахте в городе Краснотурьинск Свердловской области, один из них погиб. Пострадавший доставлен в больницу.

В региональном главке МЧС РФ подтвердили РИА Новости, чтоб оба горняка, оказавшиеся под завалами, подняты на поверхность.

"Сегодня 15.08.2018 в 22.20 по местному времени (20.20 мск) поступила информация о происшествии на шахте "Северопесчанская" города Краснотурьинска Свердловской области. На горизонте —255 метров произошло обрушение породы. В результате этого пострадали два человека. Работниками шахты пострадавшие были подняты на поверхность", – сообщили в спасательном ведомстве, добавив, что происшествие на работу шахты не повлияло, она работает в штатном режиме, эвакуация работников шахты не требовалась.

"Вечером 15 августа 2018 года, около 22.20 (20.20 мск), в правоохранительные органы города Краснотурьинска поступило сообщение о том, что на шахте "Северопесчанская", на горизонте —255 метров, предварительно, по причине обвала горной породы, пострадали двое рабочих, один из которых погиб, жизнь второго шахтера вне опасности. По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СК России по Свердловской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении СУСК.

Каски рабочих. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В Свердловской области произошло обрушение на шахте
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа в составе следователей городского отдела и криминалистов областного СК, сотрудников МЧС и полиции. После проведения осмотра места происшествия будут приняты меры к установлению и опросу очевидцев инцидента (рабочих, которые вместе с пострадавшими находились на шахте), а также опросу руководства предприятия. Решается вопрос о назначении судебных медицинских экспертиз пострадавшего и погибшего рабочих.

Также в обязательном порядке будет истребоваться и изучаться рабочая документация о выполняемых на шахте работах, о проведении инструктажа по технике безопасности. В том числе, устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности работ на шахте, отмечает СУСК.

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