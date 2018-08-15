В Кировской области подросток пытался убить мать

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Подросток из Кировской области пойдет под суд по обвинению в угрозе убийством матери, сообщило региональное СУСК РФ.

"По версии следствия, 17-летний житель города Слободского пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Мама сделала сыну замечание, из-за чего между ними произошел словесный конфликт. В ходе ссоры подросток вытащил женщину в коридор, взялся за шею матери и сдавливал ее, отчего потерпевшая начала задыхаться", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в это время в коридор вышел сосед и оттащил от женщины обвиняемого. Мать подростка восприняла действия сына как угрозу убийством и обратилась в правоохранительные органы.

В отношении подростка возбудили уголовное дело, сейчас его расследование завершилось, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

В СК добавили, что статья "Угроза убийством" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.