В Марий Эл из-за игравших со спичками детей сгорело около 40 тонн сена

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Около 40 тонн сена было уничтожено во время пожара, возникшего в марийской деревне из-за детской шалости с огнем, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Республике Марий Эл.

Пожар произошел в деревне Какшансола Медведевского района во вторник вечером. Возле территории частного хозяйства загорелось сено. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу от местных жителей.

"До приезда пожарных сельчане подручными средствами боролись с огнем, но пламя продолжало стремительно распространяться. Ликвидировать пожар удалось прибывшим к месту вызова огнеборцам. В результате огнем уничтожено около 40 тонн сена. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем детей дошкольного возраста, которые играли в поле со спичками. Когда загорелось сено, они испугались и убежали", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала года в Марий Эл зарегистрировано 15 пожаров по причине неосторожного обращения с огнем детей.