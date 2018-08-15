Оправданный судом житель Карачаево-Черкесии заявил, что является убийцей

ПЯТИГОРСК, 15 авг — РИА Новости. Оправданный судом по делу об убийстве житель Карачаево-Черкесии спустя пять лет вновь пришел к следователям, настаивая, что убийцей является именно он, сообщает следственное управление СК по региону.

Как заявляло ранее следствие, в марте 2010 года Расул Аджиев в Черкесске не менее трех раз выстрелил в сидящего за рулем Аслана Жукова, от сквозных пулевых ранений лица и головы водитель скончался на месте. По данным СК, после убийства Аджиев скрылся с места преступления, но спустя некоторое время написал явку с повинной. В ходе суда Аджиев сознался в убийстве Жукова, однако суд его оправдал.

"Накануне вечером Расул Аджиев, спустя более пяти лет после того как суд его оправдал, явился в следственные органы, написал явку с повинной и вновь настаивает на том, что именно он совершил убийство Жукова", — говорится в сообщении.

По данным СК, следствие об убийстве Жукова возобновлено, устанавливаются мотивы, которые заставили Аджиева вновь написать явку с повинной.