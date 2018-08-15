Суд оставил под арестом главного аудитора госконтрактов Минобороны Куксина

МОСКВА 15 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест директора департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Максима Куксина, обвиняемого в получении взятки в размере 11 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил — решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", — огласил решение судья. Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу адвокатов, настаивавших на освобождении своего доверителя.

Следствие обвиняет Куксина в получении взятки в особо крупном размере — 11 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет заключения со штрафом, в 70 раз превышающим сумму взятки.