В Соликамске возбудили уголовное дело после пожара на военном заводе

ПЕРМЬ, 15 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда по факту пожара на военном заводе "Урал" в Соликамске, в результате которого пострадали два человека, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

Утром во вторник на территории военно-промышленного завода "Урал" в Соликамске возник пожар. Огонь вспыхнул в цехе по производству порохов на площади 10 квадратных метров. В результате вспышки две работницы получили тяжелые травмы — с ожогами 80% тела они были госпитализированы в больницу города Березники.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю добавили, что на вызов выезжали семь единиц техники и 26 человек личного состава. Отмечается, что "угрозы населению не было".

На месте происшествия работают руководитель и следователи следственного отдела по Соликамску, руководство и следователи-криминалисты следственного управления, оснащенные соответствующей криминалистической техникой.