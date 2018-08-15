СК попросил оставить Серебренникова под домашним арестом

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Следствие просит Мосгорсуд продлить срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу о хищениях в "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд 16 августа рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения", — сказали в пресс-службе.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу была заключена под домашний арест директор РАМТ Софья Апфельбаум. Малобродского следствие отпустило под подписку о невыезде по состоянию здоровья. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.