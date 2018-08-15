Следователи подозревают в убийстве саратовского судьи его дядю

САМАРА, 15 авг — РИА Новости. Следователи СУСК по Саратовской области допрашивают подозреваемого в убийстве судьи Энгельсского районного суда Рината Кудашева, им оказался 61-летний дядя убитого, сообщает ведомство.

Ночью 15 августа от огнестрельных ранений в больнице скончался 40-летний судья. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемый был задержан по горячим следам сотрудниками правоохранительных органов.

"На территории села Балтай задержан подозреваемый в убийстве судьи – его 61-летний дядя, у которого мужчина находился в гостях… Следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК допрашивают подозреваемого", — говорится в сообщении.

По данным следствия, при задержании было изъято ружье, из которого подозреваемый мог дважды выстрелить в судью. Согласно основной версии, убийство произошло из-за бытового конфликта и не связано с профессиональной деятельностью убитого.