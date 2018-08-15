В Челябинске избивший 91-летнего пенсионера и его соседа сдался в полицию

ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг — РИА Новости. Подозреваемый в избиении на улице 91-летнего пенсионера и его соседа явился в среду утром в полицию Челябинска и признался в содеянном, сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности начальника отдела по связям со СМИ УМВД России по Челябинску Любовь Гайнулина.

В соцсетях было размещено видео с камеры наблюдения, установленной у подъезда одного из домов в Челябинске, где видно, что нетрезвый молодой человек набросился с кулаками на сидящих у подъезда двух пожилых мужчин, от чего оба оказались на асфальте.

По данным полиции, полиция по факту причинения 12 августа телесных повреждений двум жителям Ленинского района 1951 и 1927 годов рождения проводила проверку. Подозреваемый в нападении разыскивался.

"Мужчина сам явился в отдел полиции "Ленинский" УМВД России по Челябинску сегодня утром. Он признался в том, что сделал. По данному факту отделом полиции было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои")", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящее время мера пресечения подозреваемому не избрана, скорее всего, это станет подписка о невыезде.

Подозреваемым оказался житель Ленинского района 1986 года рождения, ранее судимый, сказала она.