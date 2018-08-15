ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг — РИА Новости. Подозреваемый в избиении на улице 91-летнего пенсионера и его соседа явился в среду утром в полицию Челябинска и признался в содеянном, сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности начальника отдела по связям со СМИ УМВД России по Челябинску Любовь Гайнулина.
По данным полиции, полиция по факту причинения 12 августа телесных повреждений двум жителям Ленинского района 1951 и 1927 годов рождения проводила проверку. Подозреваемый в нападении разыскивался.
"Мужчина сам явился в отдел полиции "Ленинский" УМВД России по Челябинску сегодня утром. Он признался в том, что сделал. По данному факту отделом полиции было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои")", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в настоящее время мера пресечения подозреваемому не избрана, скорее всего, это станет подписка о невыезде.
Подозреваемым оказался житель Ленинского района 1986 года рождения, ранее судимый, сказала она.