Житель Северодвинска приговорен к шести годам за оправдание Брейвика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Житель города Северодвинска Архангельской области осужден на 6 лет колонии за оправдание на личной странице "ВКонтакте" действий норвежского террориста Андерса Брейвика, обжалованный в Верховном суде РФ приговор был оставлен без изменения, сообщил РИА Новости во вторник представитель управления ФСБ России по Архангельской области.

По его словам, в апреле Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Архангельске признал Лебедева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма), частью 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), частью 1 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды) и частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение оружия).

"Избранная для экстремиста мера наказания в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и запрета в течение 4 лет осуществлять администрирование Интернет-ресурсов оставлена судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации без изменения", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, Лебедев, разделяя экстремистские убеждения, признавая идеологию насилия и терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, в период с 2015 года по март 2017 года, используя личную страницу в социальной сети "ВКонтакте", публично распространял материалы, оправдывающие действия норвежского террориста Андерса Брейвика, а также распространял информацию, призывающую к экстремистской деятельности, разжигающую межнациональную рознь по отношению к представителям ряда этнических групп.

В квартире Лебедева был обнаружен обрез двуствольного охотничьего ружья и несколько десятков патронов к нему. Кроме того, по данным регионального УФСБ, Лебедев являлся одним из учредителей и руководителей незаконно самопровозглашенного государства "Русская Республика", идеология которого носит антиконституционный характер и направлена на нарушение территориальной целостности РФ.

В августе 2012 года суд Осло приговорил Андерса Беринга Брейвика к 21 году тюремного заключения, признав его виновным в гибели 22 июля 2011 года восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты, чтобы остановить падение норвежской культуры в рамках права на самооборону.