В Новокузнецке осудили экс-главу банка за хищение четырех миллиардов рублей

НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Суд в Новокузнецке приговорил бывшего директора Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) Александра Павлова к девяти годам колонии по делу о хищении и злоупотреблении полномочиями на 4 миллиарда рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Приговором суда бывшему директору Новокузнецкого муниципального банка назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима, лишение права заниматься деятельностью по управлению организациями на два года. Иски о возмещении материального ущерба выделены в отдельное производство и будут рассмотрены в гражданском порядке", — говорится в сообщении.

Судебный процесс над Павловым начался в декабре 2016 года. По версии следствия, в 2012–2013 годах директор банка, действуя в интересах крупной строительной компании "Южкузбасстрой", учредителем которой был его отец, выступил гарантом по её кредитным обязательствам. Когда фирма перестала выполнять финансовые обязательства, кредиторы в счет полученных банковских гарантий списали более 3,25 миллиарда рублей со счетов НМБ. Позже Центробанк РФ отозвал у него лицензию.

Кроме того, как выяснили следователи, обвиняемый и начальник отдела по обслуживанию VIP-клиентов без ведома вкладчиков перевели более 1,1 миллиарда рублей на счета аффилированных фирм. Уголовное дело в отношении его подчиненной было выделено в отдельное производство, суд ранее приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно и удовлетворил иск на 490 миллионов рублей.

В июне государственный обвинитель выступил в прениях и предложил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 800 тысяч рублей. Защита подсудимого предложила назначить наказание в виде условного лишения свободы.

В СК добавили, что в рамках расследования проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, результаты которой показали движение денежных средств со счетов Новокузнецкого муниципального банка, а также проведены почерковедческие экспертизы, по результатам которых установлены конкретные лица, подписывавшие финансовые документы. В счет возмещения ущерба следователи наложили арест на имущество обвиняемого, в том числе на принадлежащий его семье торгово-развлекательный цент "Сити-мол" оценочной стоимостью 5 миллиардов рублей.