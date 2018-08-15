Суд вынес приговор экс-сотруднику Сбербанка за хищение 98 миллионов рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего сотрудника Сбербанка Романа Полковникова к 4 годам колонии общего режима по делу о хищении 98 миллионов рублей, сообщает в среду региональная прокуратура.

По данным следствия, в 2010 году Полковников будучи сотрудником отдела экономической безопасности Сбербанка начал практиковаться в совершении сделок с ценными бумагами и срочных сделок на фондовом рынке, используя заемные средства своих знакомых. При этом по итогам торгов он потерял крупную денежную сумму.

После увольнения из банка в феврале 2012 года мужчина предлагал своим знакомым заключить с ним как с физическим лицом договоры займа с выплатой от 3 до 10% ежемесячно. "Первоначально мужчина исправно выплачивал проценты и некоторые из граждан стали увеличивать передаваемые ему суммы, а также рекомендовать его знакомым, желающим приумножить свой капитал. Однако обратно своих денег они так и не получили", – говорится в сообщении прокуратуры.

Одной из пострадавших стала сотрудница Сбербанка Лариса Кукулеско, которая в августе 2015 года оформила кредит на 2,6 миллиона рублей, отдав 1,6 миллиона рублей Полковникову, отметили в ведомстве. Женщина обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано, после чего она предала ситуации огласку в СМИ. По публикациям уголовное дело было возбуждено областной прокуратурой.

По информации надзорного ведомства, по делу признаны потерпевшими 15 жителей Тюменской области, которым с мая 2012 года по май 2016 года был причинен ущерб в общей сумме более 98 миллионов рублей.

"Суд назначил Полковникову 4 года свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил 9 заявленных исков и взыскал с осужденного в пользу потерпевших более 64 миллионов рублей. В их числе и иск Кукулеско на 1,6 миллиона рублей", – сообщает региональная прокуратура.