В ЯНАО рассказали о ходатайствах о помиловании Сенцова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 авг — РИА Новости. Два ходатайства о помиловании осужденного в России за подготовку терактов в Крыму украинца Олега Сенцова, направленные изначально в администрацию президента, поступали в профильную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа, однако не были приняты, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе губернатора региона.

Оба ходатайства, от матери Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, направленные изначально на имя главы государства, поступали в комиссию по вопросам помилования ЯНАО из администрации президента, пояснили в пресс-службе врио губернатора Ямала.

"Комиссия ответила авторам ходатайств — матери Сенцова и архиепископу, разъяснила порядок процедуры, в частности, то, что комиссия не может принять эти ходатайства, так как это не соответствует процедуре. Сенцову направили уведомления о том, что в адрес комиссии поступили эти обращения", — добавили в пресс-службе главы автономного округа.

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила телеканалу "Громадськое", что в ее распоряжении имеется ответ администрации президента РФ на прошение матери Олега Сенцова о помиловании. Как следует из опубликованного телеканалом документа, просьбу направили врио губернатора Ямало-Ненецкого округа для предварительного рассмотрения.

Представитель пресс-службы главы региона Дмитрия Артюхова заявил в среду РИА Новости, что обращений на имя руководителя автономного округа о помиловании от Сенцова или его родственников не было. По словам собеседника агентства, если такое прошение поступает, собирается комиссия по вопросам помилования, изучает обращение и только после этого адресует список врио губернатора, который рассматривает его и направляет президенту для принятия решения.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая режиссер объявил голодовку.