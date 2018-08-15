В ЯНАО рассказали о ходатайствах о помиловании Сенцова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 авг — РИА Новости. Два ходатайства о помиловании осужденного в России за подготовку терактов в Крыму украинца Олега Сенцова, направленные изначально в администрацию президента, поступали в профильную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа, однако не были приняты, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе губернатора региона.
"Комиссия ответила авторам ходатайств — матери Сенцова и архиепископу, разъяснила порядок процедуры, в частности, то, что комиссия не может принять эти ходатайства, так как это не соответствует процедуре. Сенцову направили уведомления о том, что в адрес комиссии поступили эти обращения", — добавили в пресс-службе главы автономного округа.
Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила телеканалу "Громадськое", что в ее распоряжении имеется ответ администрации президента РФ на прошение матери Олега Сенцова о помиловании. Как следует из опубликованного телеканалом документа, просьбу направили врио губернатора Ямало-Ненецкого округа для предварительного рассмотрения.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая режиссер объявил голодовку.