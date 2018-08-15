В Новосибирске мужчину условно осудили за призывы к экстремизму в соцсети

НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Дзержинский районный суд в Новосибирске приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно местного жителя за размещенный в соцсети "ВКонтакте" экстремистский текст, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным СК, 24 сентября 2015 года 27-летний мужчина, находясь в квартире в Новосибирске, разместил в одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" текст, в котором, согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, содержались признаки призыва к совершению незаконных действий в отношении людей по расовому, национальному, религиозному и языковому признакам.

"Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками Центра "Э" ГУМВД России по Новосибирской области. Приговором Дзержинского районного суда Новосибирска мужчине назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что суд признал мужчину виновным по статьям УК РФ "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет" и "действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные с использованием сети интернет".

Ранее сообщалось, что "ВКонтакте" на фоне роста уголовных дел за публикации в интернете решила дать пользователям возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей.

Одно из самых громких уголовных дел этой тематики — дело алтайской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, которые заинтересовали правоохранителей. Против нее возбуждено сразу два уголовных дела, девушке грозит до пяти лет колонии. Дело рассматривается в барнаульском суде.