В Кирове задержали мужчину за попытку подкупа сотрудника СК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Житель Кирова, обвиняемый во взятке в особо крупном размере сотруднику Следственного комитета, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
"Несмотря на категоричный отказ следователя СК, мужчина настаивал на передаче денег. Старший следователь сообщил о происходящем руководству и дал согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях, в ходе проведения которых 7 мая 2018 года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Кировской области при передаче взятки в размере 2 миллионов рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину обвиняемый признал полностью, уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.