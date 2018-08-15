В Кирове задержали мужчину за попытку подкупа сотрудника СК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Житель Кирова, обвиняемый во взятке в особо крупном размере сотруднику Следственного комитета, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

По данным ведомства, в производстве старшего следователя следственного отдела по Ленинскому району СУ СКР по Кировской области находилось уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В ходе расследования уголовного дела знакомый обвиняемого предложил сотруднику СК взятку за изменение обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде. В дальнейшем он намеревался вывезти его за пределы Российской Федерации.

"Несмотря на категоричный отказ следователя СК, мужчина настаивал на передаче денег. Старший следователь сообщил о происходящем руководству и дал согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях, в ходе проведения которых 7 мая 2018 года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Кировской области при передаче взятки в размере 2 миллионов рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину обвиняемый признал полностью, уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.