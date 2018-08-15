В Оренбургской области задержали мужчину, напавшего с молотком на девочку

УФА, 15 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Орска Оренбургской области, который напал на 12-летнюю девочку и, размахивая молотком, угрожал ей убийством, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Братской в поселке Москва города Орска.

"Молодой человек 1990 года рождения схватил за руку несовершеннолетнюю девочку, которая шла в магазин. Высказывая угрозы, он достал молоток и старался запугать ребенка, когда она попыталась вырваться. Проходившие мимо двое мужчин отпугнули злоумышленника и сопроводили девочку до дома. Нападавший задержан", — сообщили в оренбургской полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, мужчина был ранее судим. Кроме того, подозреваемый в нападении на ребенка несколькими днями ранее угрожал убийством своей знакомой и нанес ей удар палкой в область виска. "В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полиция неоднократно составляла протоколы за различные административные нарушения в отношении него. Инициирована судебно-психиатрическая экспертиза, чтобы выяснить его психическое состояние", — сообщили в МВД.

При этом мужчина отпущен на свободу, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В СК РФ по области сообщили, что инициируют вопрос передачи материалов уголовных дел в отношении подозреваемого в следственный отдел.

"Следователи в ходе мониторинга в СМИ выявили, что неизвестный мужчина по улице Братской в поселке Москва Орска каждый день неподвижно стоит в ожидании жертв и нападает на проходящих женщин и девушек. Следователи проверяют эту информацию, в том числе, причастен ли задержанный за нападение на девочку мужчина к фактам, которые опубликованы в СМИ. Ведомство просит полицию передать возбужденные уголовные дела в отношении этого мужчины в органы следствия", — сообщили в областном следственном комитете.

Кроме того, ведомство просит граждан, которые могли стать жертвами этого мужчины или владеть какой-либо информацией о других его преступлениях, сообщить в следственные органы.