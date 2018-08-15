Сжигавшему венки в Вечном огне петербуржцу грозит до трех месяцев ареста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения сжигал венки на Вечном огне на Марсовом поле, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

Ранее сообщалось, что 7 августа на Марсовом поле был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, который бросал в Вечный огонь цветы и венки. Первоначально в отношении мужчины был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

"В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении ведомства.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Ранее в Госдуме, Совете Федерации и Союзе музеев России высказались за ужесточение наказания за вандализм. Поводом для обсуждения этой темы стал инцидент в Санкт-Петербурге, когда в начале августа двое молодых людей забрались на памятник Петру I "Медный всадник" вместе с мангалом.