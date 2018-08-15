В Дагестане около 60 человек остаются в больницах после отравления в лагере

МАХАЧКАЛА, 15 авг — РИА Новости. Около 60 человек, госпитализированных после отравления в детском лагере "Спартак" в Шамильском районе Дагестана, остаются в больницах, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Ранее представитель Минздрава республики сообщил РИА Новости, что число госпитализированных с острой кишечной инфекцией из детского лагеря в Шамильском районе Дагестана достигло 65 человек, в их числе 61 ребенок. Позднее Роспотребнадзор сообщил о 86 пострадавших, работа лагеря была приостановлена. По данному факту проводится доследственная проверка. Власти республики после инцидента с отравлениями планируют проверить все детские лагеря.

"Сегодня выписали 20 детей. Госпитализированными остаются еще около 60 человек. Их состояние врачами оценивается как еёгкой степени тяжести", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что всех госпитализированных выпишут в ближайшее время.