СК в Новосибирске проверит данные о смерти девушки из-за неверного лечения

НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после смерти 16-летней девушки в одной из местных больниц, которую лечили не от того заболевания, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по региону.

"Организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту смерти 16-летней девушки в помещении одной из больниц Новосибирска", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что проверка проводится на основании информации, полученной из СМИ по признакам преступления, предусмотренным статьями УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"По сведениям журналистов установлено, что девушку госпитализировали осенью 2017 года, неверно установили диагноз заболевания и на протяжении длительного времени проводили ее лечение, впоследствии пациентка скончалась от другого заболевания", — сообщили в управлении.

По данным сайта nsk.kp.ru, девушку более чем полгода разные врачи в Новосибирске лечили от бронхита, а в итоге оказалось, что у нее онкологическое заболевание. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в СК.